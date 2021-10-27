全球管理諮詢公司科爾尼25日，發布2021年全球城市指數報告，今年的《全球城市綜合排名》，其中北京、香港、上海進前十。

全球城市指數報告共分為兩個榜單，由《全球城市綜合排名》（GCI）和《全球城市潛力排名》（GCO）兩部分構成。報告顯示，今年的《全球城市綜合排名》，前十城市分別是：紐約、倫敦、巴黎、東京、洛杉磯、北京、香港、芝加哥、新加坡、上海。紐約、倫敦、巴黎、東京繼續位列全球TOP4城市。

北京、香港、上海進入全球前十，美國也有紐約、洛杉磯、芝加哥3個城市進入前十，另外歐洲2個城市（倫敦、巴黎）、亞太其他地區2個城市（東京、新加坡）進入全球前十。其中，上海首次進入全球前十，較2016年前進了10名。

從報告來看，紐約、倫敦不僅是全球最強的兩個金融中心城市，論綜合影響力也同樣是全球之最。紐約、倫敦、巴黎、東京則一直保持全球前四的格局。

按照科爾尼的《報告》，大陸的城市綜合影響力排名為：北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、南京、蘇州、天津、武漢、西安、長沙、重慶。

其中，北京上升3名、上海上升10名、廣州上升10名、深圳上升11名、杭州上升35名。