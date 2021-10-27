彰化縣選出的4席立委今天在立法院召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，訴求彰化也要升格直轄市，今天彰化縣議會進行定期大會，議員也質詢彰化縣長對升格看法，縣長王惠美表示，彰化要升格第七都，絕對是當仁不讓，但實在來講，台灣每個縣市都應該是都，只要議會同意，彰化縣就爭取第七都，有算過，歲收多4億多，人士開銷多35億，但整體評估有幫助，還是會來爭取。

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格的議題後，其他縣市也搶搭升格列車，彰化縣選出的四席立委今天召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，訴求彰化也要升格直轄市。民進黨彰化縣議會黨團已在前天公開發起「升格直轄、彰化再興」縣民連署，盼讓建縣將屆滿300周年的彰化縣，早日完成升格改制。今天彰化選出的立委又齊赴立院爭取升格。

民進黨立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶等表示，升格攸關彰化發展，彰化縣人口數已經達到，不用修法，述已經籌備連署，地方聲音希望中央聽得到。

民黨立委謝衣鳳也說，新竹提升格但要修法，但是彰化不用修法就符合。彰化又有獨特歷史人文背景，即將迎接建縣300年，行政院不要忽略彰化。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，爭取彰化第七都，彰化歷史文化地位特別，又不用修法，不能跑輸新竹。

前縣長魏明谷也表示，彰化升格容易嗎？只要有縣民的全力支持，升格並不困難，彰化升格也不必要有太多算計，以綠能發展為例，當年擔心電價暴漲、環境污染、虧空國庫等。但今天彰化縣的孩童正享受著綠能回饋帶來的營養午餐、廠商也因為未來有綠電可用能安心的銷售商品到歐美地區，更不用提現在綠能廠商帶給彰化的稅金收入與工作機會。

彰化縣議會今天召開定期大會，議員張瀚天質詢，新竹如果要升格，只能是第八都，第七都一定要是彰化。請問縣長看法？

縣長王惠美表示，彰化要升格第七都絕對是當仁不讓，更要求中央統籌分配款要公平，從務實層面來說，台灣只有2300多萬人口，已經有六都，老實說每個縣市都應該是都，不該有大小之分，但只要升格對彰化有利，絕對會來爭取，初步計算，升格未來歲收增加4億，人事開銷多35億元，但整體來說，只要對彰化有利、議會同意都會來爭取。