預約經營接班人，中國人壽儲備幹部（MA）計畫第四季就起跑，訴求18個月的培訓計畫，最快首年就可年薪破百萬元，預計招募5到10人，亦不排除擴大招募，中壽表示，這是第七屆MA招募，先前已招逾20位MA，有人二年即晉升管理職，已完成培訓計畫的MA中則有近40％都已擔任管理職。

各大金控一般都是每年3~4月開始招募MA，已加入開發金控的中壽則是10月就開始起跑，預計11月截止並甄選，12月確定人力，年初公布名單就開始培訓，2022年7月正式任職，強調比別家早一季先搶人，讓年輕求職者可以先專心準備中壽的面試。

中壽這次打出的新「YOUth LEADership（YouLead）」人才培訓方案，訴求不論科系、組別，大學或研究所應屆畢業生，亦或畢業後工作兩年內。

配合開發金的ABCDE五大發展策略，中壽尋找的MA也要ABCDE的人格特質，即具企圖心（ambitious）、聰穎（bright）、具創造力（creative）、勤奮（ diligent）、優透（ excellence），至於薪資福利則訴求具競爭力的業界領先水準。

中壽表示為期18個月的YouLead培訓課程，主要訴求快速提升視野、養成金融專業，包含廣度及深度的專業訓練、內部輪調、集團共訓及跨子公司專案輪調；各壽險公司訓MA多數是提供基本金融專業課程、協助考取相關證照、再來會有行銷、投資、甚至心理學等五花八門的課程，協助新人強化自身實力。

中壽也表示，先前六屆招募逾20位MA，有來自保險、財金、資料科學、法律、機械等科系，即不限科技，希望打造出跨領域的通才接班人，且只要有企圖心達成陸續設訂目標，首年年薪即可望破百萬元。