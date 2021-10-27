近期天然氣與煤礦供給短缺，加上大陸限電因素，能源相關指數大幅上漲，紐約輕原油與布蘭特原油收盤價皆突破每桶80美元，高盛將預期國際油價上調至每桶90美元。由於全球景氣持續復甦帶動需求持續增加，但供給並未同步跟上，能源與原物料價格看漲聲不斷，有利相關類股表現，後市值得留意。

野村投信表示，從供給面解讀，各國搶買煤炭和天然氣，加上石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）執意維持溫和增產計畫，且墨西哥灣產能恢復緩慢影響，帶動國際原油價格瘋漲。作為過渡能源的天然氣，也受惠於近來煤礦降產及綠能發展目標尚未到位而表現良好。當前全球對能源的需求拉高，能源股評價面卻相對偏低，相對大盤本淨比折價50至60％，仍處在歷史相對低檔。根據統計，今年以來至9月底MSCI各產業表現中能源指數漲幅居冠、累積漲幅達35.34％。

面對缺油危機，全球能源轉型題材就是轉機，能源轉型政策無獨有偶，大陸放眼碳中和目標，美國總統拜登也發展乾淨能源。未來燃煤的方式不再強勢，與其投入挑戰性較高的選擇權與期貨，投資人不妨選擇持有優質能源類股的基金。