為愛朗讀，元大金號召志工去宜蘭為學童說書。元大金控暨元大文教基金會舉辦已近7年的「元大LOVE書FUN樂書坊」，今年系列活動「FUN心悅讀故事列車」已啟動首航，首站即在26日載著愛心二手書籍及12位志工同仁一同前進宜蘭縣四結國小，為學童朗讀故事繪本；對此元大金指出，志工透過說書方式帶領孩子遨遊書香世界，陪伴體驗閱讀的喜悅，更期望透過二手書資源的循環利用，將理財等知識及分享愛的觀念傳遞給孩子們，為社會永續共好共盡心力。

閱讀是學習的基礎，因此「元大LOVE書FUN樂書坊」活動自2015年起舉辦從未間斷，在元大全台自有大樓設置「募書處」，募集書況佳、適合兒童及青少年閱讀的書籍，由同仁擔任志工將書籍篩選、分類後，再將合適的書籍捐贈給元大文教基金會長期合作的的友好公益夥伴，或經由各縣市社會局、教育局推薦的團體，截至2021年10月共捐出8803本書籍給49個單位，亦達到有效循環再利用之效。

在公益關懷這條路上，除了提供有形資源，元大始終堅持要真心付出、開心分享以及用心陪伴的精神，因此親自由志工下鄉為偏鄉學童說書。元大金表示，希望透過元大FUN心悅讀列車，能推動知識流動循環，尤其「閱讀」是學習的基礎，元大志工在說故事的過程中，激起孩子們與書本對話的興趣。

例如元大志工此次活動中演繹《小鱷魚的錢包》，透過故事主角小鱷魚撿到錢包是否物歸原主的思辨，引導低年級同學思考「拾金不昧」、「分配金錢」以及「分享」的重要性，啟蒙財商教育；另一本童書《猜猜我有多愛你》，繪本中簡單的對話，蘊藏著父母無盡的愛，也將愛的種子散播在孩子心中，教小朋友學習表達，如同元大文教基金會透過樂書坊活動，將來自企業及志工的關愛送到偏鄉學童手中。

宜蘭縣四結國小校長林稹甫表示，很感謝「元大FUN心悅讀故事列車」首站選擇在四結國小啟程，學校長期推動閱讀計畫，加上企業捐贈的愛心書籍，豐厚了校內藏書，也帶給學生更多資源。

擔任說故事講師的元大投信志工也表示，在推廣閱讀的同時也結合理財與分享的概念，希望讓小朋友們留下印象，慢慢累積知識與財富，未來能幫助更多人。