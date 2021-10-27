一位高齡90歲的阿嬤到泌尿科就診，主訴短期內小便出血、食慾減退，醫師進行尿檢後懷疑阿嬤的泌尿系統可能有惡性腫瘤，經過一連串的檢查及切片，果真發現阿嬤右側輸尿管、腎臟交界處確實出現癌變，幸好腫瘤不大，而且是早期發現，透過軟式輸尿管鏡搭配雷射燒灼術治療，讓阿嬤免於經歷切腎手術及面臨洗腎。

收治阿嬤的雙和醫院泌尿科主治醫師高偉棠表示，她罹患的尿路上皮癌是泌尿科常見癌症之一，泌尿系統中的腎盂、輸尿管、膀胱、尿道近端等器官都可能發生癌化，導致尿路上皮癌；隨著檢測儀器更先進，愈來愈多泌尿科常見的惡性腫瘤能夠早期發現、早期治療。

阿嬤接受的手術方式是將獨家專利負壓一次性輸尿管導管放入內視鏡，再將雷射光纖放入內視鏡，施打雷射光的同時會注水，此時該導管可幫助排水，負壓裝置降低腔內壓，接受手術時更加安全。

過程中使用負壓導管搭配軟式輸尿管鏡，由尿道進入泌尿器官，可維持術中視野清晰，更能零死角揪出惡性腫瘤位置，有效控制腔內壓力、降低高瓦雷射熱傷害，不但可提升病患手術時的安全，感染風險也能降到最低，手術中會以雷射燒灼術清除惡性腫瘤，可為患者保留腎臟。

因獨家專利負壓一次性輸尿管導管可深入腎盞準確找到病灶並清除腫瘤，導管內芯採用螺旋鋼絲設計，在曲折、狹窄的尿路部位均可保持置入通暢，內外導管升級親水塗層更可減少摩擦、便於置入和減少輸尿管損傷；由於這類醫療設備精細、操作難度高，患者需空腹8小時，在全身麻醉下治療，並住院3天2夜。

目前軟式輸尿管鏡的診治方式尚未列入健保給付範圍，但臨床上的使用率也愈來愈高。高偉棠表示，以獨家專利負壓一次性輸尿管導管搭配雷射燒灼術治療尿路上皮癌，適合腫瘤小、癌細胞未擴散到其他器官的初期患者，如接近末期或癌細胞移轉，仍需接受標準化療流程。

想要預防泌尿相關癌症，高偉棠建議民眾少抽煙、勿過度密集染髮，每年染髮最多3次為原則，勿使用劣質染髮劑，及避免過度接觸化學藥劑；如發生血尿、腰痛，應立即至泌尿科就醫。

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