國發會今公布最新9月景氣燈號對策信號綜合判斷分數為38分，較上月減少1分，燈號續呈紅燈；國發會表示，綜合判斷分數微幅下降，與去年比較基期高有關，國內整體景氣呈現「穩健」，10月仍有機會續亮紅燈；不過，變種病毒的疫情變化以及供應鏈瓶頸等風險仍存，替未來景氣增添了不確定因素。

國發會表示，領先指標續連續3個月上升，累計達0.62％，同時指標持續下跌、累計6個月跌幅達1.96％，惟跌幅已有縮小趨勢，反映疫情影響已減緩；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，緊接著百貨周年慶、網購雙11為消費旺季，又有五倍券加持，對第4季經濟發展有信心，正朝復甦之路邁進。

外需部分，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求強勁，以及消費性電子新品陸續上市，且傳產貨品需求亦穩定擴增，帶動9月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，隨疫情趨穩及管制措施調降，零售餐飲及勞動市場指標減幅已呈逐月縮小。

展望未來，國內疫情穩定，管制措施陸續放寬，加以政府推出振興五倍券及各項加碼措施帶動下，內需消費可望逐漸回溫；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資持續擴增，均有助推升國內投資動能；出口方面，受惠全球經濟穩健成長，消費性電子新品備貨需求漸次釋出，動能可望保持穩定。