驚悚影像曝！「加300賓士」高速闖紅燈 外送員連人帶車噴飛

外送員機車被撞爛。（民眾提供）

疑似外送員親友臉書PO文徵求行車紀錄器。（翻攝臉書社團《iBeta愛北大》）

新北市三峽區學成、大學路口今（27日）凌晨0時許發生一起車禍，一輛白色C300賓士違規闖紅燈將一名女外送員撞飛肇事逃逸，駕駛並在警方到場前棄車逃逸。疑似遭撞外送員親友臉書PO文提供白色賓士車號，請求協尋及行車紀錄器，眼尖網友一看，立刻認出這賓士就是去年8月爆出，到加油站聲稱要加滿，付款時卻強調「只加300元」的車輛，稍早警方已證實此事。

根據路口監視器畫面，白色賓士經過路口完全不甩紅燈，直接高速闖過並撞上外送員，撞擊力道之大，外送員當場噴飛，整台機車解體四散，畫面十分驚悚。而賓士肇事後，直接加速肇事逃逸，行徑十分誇張。

有網友在臉書發文：「110/10/27/00:30分發生嚴重車禍，人目前在醫院檢查，對方是白色賓士車牌Axx-xxx9，目前肇事逃逸棄車跑走了還找不到人，有經過學成大學路口有行車記錄器再麻煩私訊我！」。

眼尖網友一看，該車正是去年8月鬧出到加油站聲稱要加滿，付款時卻只強調「只加300元」的白色賓士C300車輛，因為行為引發公憤，甚至還有網友成立《每日關心Axx-xxx9的加油狀況》臉書粉專。當時車主出面繳清款項，並聲稱「車子是借給朋友開的」，如今又出事，網友也諷刺說「看來車子又是朋友拿去開了」。