港星袁詠儀（靚靚）是選美出身，她當年以19歲妙齡就獲得香港小姐冠軍以及最上鏡小姐獎，袁詠儀的高顏值常被讚是盛世美顏，天生麗質的袁詠儀儘管已當媽了，依舊擁有高顏值，袁詠儀近日就登上大陸網紅的直播，不過鏡頭的美顏濾鏡似乎開太強，讓袁詠儀的瓜子臉凹陷，讓網友直呼認不出。

50歲袁詠儀儘管已年過半百，保養有術的她，仍是著名的美魔女一枚，不過袁詠儀近日登上大陸網紅直播間帶貨時，袁詠儀的美顏卻變得「怪怪的」，疑似是鏡頭的美顏濾鏡似乎開太強，讓袁詠儀的瓜子臉凹陷、大眼無限放大，不仔細看還沒認出就是袁詠儀。

網紅美肌開太強，讓袁詠儀的瓜子臉凹陷、大眼無限放大。（圖／取材自微博）

身邊的主播自知美顏濾鏡開太強，下秒把濾鏡關掉，袁詠儀的顏值才「恢復正常」，也讓網友驚呼，鏡頭的濾鏡到底開多強，也有人好奇，主播真面目到底長怎樣，微博還以「網紅濾鏡下的袁詠儀」引發討論。

其實50歲袁詠儀保養有術，她也多次大方頂素顏外出，袁詠儀日前就被直擊頂著素顏現身麵館，袁詠儀被讚：「我天！她本人眼睛又大，皮膚又好，身材也好棒！」袁詠儀五官俏麗、超氣質，素顏依舊肌膚光滑、有白裡透紅的好氣色，稱袁詠儀是不老女神一點都不為過，而袁詠儀不只有亮麗外型，該網友也大讚，袁詠儀很親民、友善「走的時候還和我們打招呼說再見」，網友紛紛直呼巨星暖舉讓人感動。