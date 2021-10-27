客家委員會今(27)日在台灣客家文化館舉辦「2021客家貢獻獎獻獎典禮」，共有來自全國約200位各界客家事務推動者，共同參與2年一度的客家盛事。客委會主任委員楊長鎮親自將獎項獻給本屆終身貢獻獎得主徐正光及各類傑出成就獎等9位得獎者，並感謝得獎者在客家公共事務、藝術、語言及文化等領域貢獻心力。

楊長鎮表示，往年客家貢獻獎是以頒獎典禮儀式進行，今年為向得主致上全球客家最高榮耀的敬意，特別將「頒獎」儀式改為「獻獎」，代表對於得獎者崇高的敬意。他除了感謝本屆貢獻獎得獎者對客家事務長期的耕耘與奉獻，也期盼透過這個獎，帶動更多人貢獻專長與心力於客家語言文化的復興，因為有得獎人的努力，才讓客家事務及文化推廣迄今有一定成果，期盼民間與政府煞猛打拚，客家繼續向前行，讓台灣的多元文化更加豐富。

傑出成就獎「青年貢獻類」得主林鈺婷。（客委會提供）

本屆的客家貢獻獎「終身貢獻獎」的得主之一徐正光博士，是還我母語運動、籌備客家委員會的重要推手，於建構客家知識體系與永續發展架構居功厥偉；他上台致詞時感性表示，身為六堆子弟，能獲得客委會頒發的終身貢獻獎，是他一生最大的光榮。1988年他走上街頭抗議政府的語言和文化政策，也曾擔任客委會籌備會的主任，終於在新世紀開始，2001年6月14日政府正式成立行政院客家委員會，也是全世界唯一的客家委員會。

傑出成就獎「藝術文化類」得主張芳慈女士。（客委會提供）

此外，行政院長蘇貞昌也特地錄製影片，恭賀及感謝9位得主。蘇院長說，台灣是世界上唯一有完整客家政策的國家，今年6月他核定第一部《國家客家發展計畫》，用更高的視野和角度規畫客家政策綱領，彰顯對客家權益的尊重，也象徵臺灣在多元文化上又邁入新的里程碑，未來政府將持續發揚客家文化，在施政上更有客家溫度，期盼在大家共同努力下，客家更好，台灣更美麗。

客委會表示，本屆「終身貢獻獎」另一位得主楊貴運博士，催生以台灣為中心的世界客家組織，對於積極爭取不分區立委之客家名額以及客語訂為台灣官方語言之一，長期奮鬥不懈。

傑出成就獎「研究發展類」的蕭新煌博士，致力提升客家研究質與量、帶動臺灣客家學術與世界接軌。「藝術文化類」得主之一的張芳慈，創作、出版客家文學不懈，與多位女性作家成立「臺灣客家女性創作聯誼會」，推動藝文展演與發展；另一位得獎者是客家戲國寶級人物黃秀滿，用心經營歌劇團、於各教學及藝文機構傳承客家戲曲。

「公共推廣類」得獎者莊陳月琇，廣為舉辦客語教師研習，研發教學工具及方法，為客語教學先驅；同類另一得主黃厚源高齡102歲，深耕楊梅地區超過一甲子，採集了許多豐富珍貴的民間鄉土文史。

本屆客家貢獻獎無論是參選人數，或是女性獲獎人數上面，皆為歷屆之冠，顯現出客家女力的新時代面貌，另外為特別鼓勵青年參與客家事務，睽違12年後再度增設傑出成就獎「青年貢獻類」，以鼓勵客家後生傳承客家文化，得主林鈺婷不僅主持經驗豐富，也以道地客語創作歌曲。

另外，對於客家先進在本身專業領域對國家社會有重大貢獻，進而提升客家能見度、為客家爭光的成就，今年也增設「特別貢獻獎」予以表彰，首屆由致力於肝病醫學有重大成就，學術上獲國內外肯定的中研院院士廖運範獲獎。