移民署行動服務列車27日駛進新竹縣湖口鄉，與新竹縣新住民團結協會、新竹縣新住民文化發展協會、台灣新住民關懷互助發展協會3個團體互動，深入了解多元文化。（莊旻靜攝）

來自四川的李冬菊還原家鄉的料理，透過網路創業，以川蜀私房四川麻辣料理之名，打造口碑。（莊旻靜攝）

移民署行動服務列車27日駛進新竹縣湖口鄉，結合大陸委員會、財團法人海峽交流基金會及新竹縣政府，共同體驗手作「平安五彩幸運繩」掛飾，祈求疫情早日終結，並了解新住民在台生活狀況。

移民署副署長梁國輝、陸委會副處長周鳴瑞、海基會科長陳穎慶、新竹縣政府社會處長李國祿均出席此場活動，梁國輝表示，移民署行動服務列車計畫期望能深入偏鄉，了解各地的新住民，不少新住民來台落地生根，不僅自己創業，甚至還成立協會，擴大幫助其他同鄉，成為移民署新住民關懷照護業務上的重要夥伴，移民署也會持續支持新住民深耕。

李國祿表示，新竹縣共有1萬多名新住民，其中約半數來自中國大陸，半數則來自越南等國家，新竹縣設有新住民服務中心，時常舉辦多項活動，傳揚多元文化的意義。

新竹縣新住民團結協會理事長程玉英與先生在江蘇相識，18年前結婚後在台生活，並在竹北市加盟2間超商，她直指，新住民在台生活最大的問題就是就業及經濟，她在家人支持下，在照顧孩子之餘也兼顧創業，她也感謝姊妹們對於協會的支持。

另名來自四川的李冬菊則因有感在台吃到的川味料理口味較為清淡，為了還原家鄉味，她在來台後還回娘家學師，作得一手麻辣料理，更透過口耳相傳，賺點「零用錢」，如今也透過網路開店，宣揚川味的香與辣。

移民署新竹縣服務站指出，為了解決就業的問題，也協助新住民朋友創業，無論實體店面或是網路通路，期望能使他們在台落地生根。新竹縣新住民文化發展協會、台灣新住民關懷互助發展協會等也參與移民署行動服務列車活動，梁國輝等人也參訪香港新住民在竹北市的店面，肯定他們在台積極拓展生活的努力。