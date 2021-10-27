平面媒體27日在北市舉辦「SDGs永續城市調查結果」，邀請22縣市首長參加，六都市長僅有台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦親自前來，但2人幾乎沒互動，而因基隆捷運槓上柯的基隆市長林右昌則未出席，派副市長林永發赴會。

林永發說，林右昌在基隆市議會，因此沒辦法過來，並沒有怕尷尬，林市長沒什麼好尷尬的，本來就是因議會今開議，所以是市長施政報告，沒辦法跟議會請假。至於會不會跟柯交流，林永發說，不會，因今天場合不一樣。

縣市首長、副首長大合照。（張穎齊攝）

縣市首長、副首長大合照。（張穎齊攝）

對於林右昌批評柯別糟蹋基隆尊嚴、撈過界，林永發說，基隆捷運本來就是一個好事啊，只是大家在去年的4個首長會議裡面 ，大家也有共識，會朝著這個方向一起前進，那個會議紀錄是中央做的會議紀錄。

基隆市副市長林永發。（張穎齊攝）

針對柯要林右昌別蹭聲量，林永發僅說「那不是我的問題！」

另外與會的還有宜蘭縣長林姿妙、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、金門縣長楊鎮浯等人。