57歲資深藝人陳為民近日在節目中爆料，曾有一位演藝圈大哥因欠賭債向他借5萬，想不到直接捲款130萬積蓄，從此之後再也不借錢給任何人。

陳為民最近錄製節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，假如真的很要好的朋友急需用錢，10萬以內都可以給，甚至不需要還，但如此仗義的個性卻讓他吃到苦頭，有次去某演藝圈大哥的家中拜訪，得知對方因欠下賭債不斷打電話借錢，還差5萬就湊足，陳為民決定出手幫忙，由於隔天要飛金門勞軍，很阿莎力的交出提款卡密碼，認為不會被演藝圈大哥背叛。

陳為民爽快地交出提款卡，卻遭演藝圈大哥騙光裏面的儲蓄。（圖／YT@媽媽好神之俗女家務事）
陳為民爽快地交出提款卡，卻遭演藝圈大哥騙光裏面的儲蓄。（圖／[email protected]媽媽好神之俗女家務事）

陳為民事後發現130萬不翼而飛。（圖／YT@媽媽好神之俗女家務事）
陳為民事後發現130萬不翼而飛。（圖／[email protected]媽媽好神之俗女家務事）

從金門回來台灣本島後，陳為民親自登門該大哥的家，不過沒有看到本人，對方僅透過助理還提款卡，陳為民不疑有他就回家，沒想到過兩天到加油站刷卡付錢時，被工作人員告知卡刷不過，趕緊付現後驚覺不太對勁，到ATM查看才知道提款卡內的130萬儲蓄全被領光，讓他超級傻眼，「從那件事情開始，任何人跟我借錢，我一律不借」還會存一張存摺空空的照片，如果有朋友開口借錢，就傳給對方讓他知難而退。

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