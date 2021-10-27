台灣福斯汽車集團公布最新人事訊息，原台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Matthias Schepers任期屆滿，調赴日本市場履任新職；自11月起將由安薩瑞（Rahil Ansari）接任台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁職務。

台灣福斯集團指出，安薩瑞於奧迪（Audi）汽車德國總部及奧迪印度區域市場擁有豐富資歷與經銷管理經驗，未來將持續帶領台灣福斯集團，管理旗下奧迪、福斯（Volkswagen）、Skoda、福斯商旅等四個汽車品牌。

台灣福斯集團指出，原台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Matthias Schepers自2018年就任以來，帶領台灣福斯集團深耕發展，為奧迪品牌訂定拓展方向，並以消費者為導向的在地化經營策略，攜手奧迪團隊引進超過30款新世代產品、拓展據點涵蓋率，為品牌在台經營注入嶄新活力。Matthas Schepers任期屆滿，轉任日本福斯集團與日本奧迪總裁一職。

安薩瑞2019年起擔任奧迪德國總部銷售及數位新事業資深總監，自11月起正式接任台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁一職；安薩瑞2004年加入奧迪德國總部銷售管控部門，開啟他的汽車職業生涯，於2006年轉任銷售部，擔任印度區銷售經理，領導印度當地全國銷售公司及相關生產線單位，協助奧迪品牌於印度市場成立分公司。繼從事豪華汽車領域工作近三年時間，安薩瑞先生於2011年加入奧迪印度團隊擔任經銷商發展主要負責人，隨後持續在奧迪德國總部於售後服務部門工作約四年時間，2017年出任奧迪印度總裁職務。

台灣福斯集團表示，安薩瑞運用其國際性的生長背景與豐富經歷，在開拓區域市場管理、經銷及跨品牌創新合作等領域創下許多佳績。未來將憑藉其多元跨部門經驗與出色的領導能力，接續拓展台灣市場的重要任務，於集團管理、品牌發展面向帶領台灣團隊再創新局。

安薩瑞表示：「感謝Matthias Schepers為台灣福斯集團與台灣奧迪品牌發展奠定的基礎，非常榮幸及興奮能有機會來到台灣市場接續新職涯任務，台灣福斯集團旗下含括四個傑出品牌，擁有針對不同客群提供多元完整服務的優勢，未來也將肩負台灣福斯集團及台灣奧迪總裁的重任，偕同全體台灣團隊，集結集團品牌資源綜效，在這片充滿創新氛圍且融合多元文化族群的寶島上，於產品經銷通路、數位化、電動車及品牌永續發展上注入更多嶄新元素，結合創新引領潮流話題，接下來也將由集團旗下電動車全新力作奧迪e-tron GT與RS e-tron GT展開序幕，帶給全台車主及消費者獨特的品牌體驗。」

根據台灣福斯集團的介紹，安薩瑞熱衷於多項球類運動，不僅是拜仁慕尼黑足球俱樂部的熱情支持者，也長年關注如紐約洋基隊棒球賽事，此外亦喜愛旅行、探索在地不同文化與各地美食。