香港01調查發現，大陸地產商恒大集團主席許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨棟別墅，本月抵押予建設銀行（亞洲）進行貸款，料可借3億港元。外媒稍早才傳出，大陸監管部門敦促許家印拿出個人身家以償還恒大鉅額債務。

報導稱，該獨棟別墅由恒大所持有，董事為許家印的「管家」。據報，許家印透過「巨山有限公司」持有市值8億港元的山頂布力徑10號C座獨棟別墅，公司董事最近改為譚海軍。相鄰的10號B座屋，亦由恒大相關公司持有，董事也是譚海軍。

根據土地註冊處紀錄，本月19日，布力徑10號B屋獲建設銀行（亞洲）承造按揭。根據香港金管局的規範，企業持有的物業，以貸款上限約40％計算，即可出借約3億港元。

外媒26日才引述知情人士透露，大陸監管部門敦促許家印拿出個人身家，緩解中國恒大不斷加劇的債務危機。

知情人士稱，中國恒大此前未能在9月23日按期兌付一筆美元債利息，大陸官方之後對許家印作出上述指示。知情人士表示，大陸多地政府正在監管恒大的銀行帳戶，確保公司資金用於在建住宅項目完工，而不是轉變用途償還債權人。