人民幣在岸價收貶122個基點 成交量縮 17:042021/10/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價27日官方收報6.3934元，較上日收盤價6.3812元，下跌122個基點，單日跌幅0.2％，成交量也萎縮到337.95億美元。 另一方面，離岸價也跟進在岸價走勢，同步走跌。截至16點37分，離岸價報6.3898元，下跌111個基點，單日跌幅0.17％。 人民幣兌美元中間價27日報6.3856元，較上日報價6.3890元上揚34個基點，漲幅0.05％。 人民幣中間價小升34個基點 連三日上揚 鐵礦砂供需雙降 海岬型運價腰斬 #上揚 #基點 #單日跌幅 #離岸價 #人民幣在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子掌多頭兵符 台股收復萬七 今戰季線 04:102021/10/27 財經要聞 指數午後弱勢盤整滬指跌近1％ 電力股逆市大漲 16:262021/10/27 財經 信驊、力旺領頭 15檔上市櫃股價創天價 16:112021/10/27 財經 買到現賺6萬元！在家也搶得到5星飯店旅展破盤價 03:112021/10/27 生活 阿里健康 上半年度淨虧損逾3億人民幣 04:102021/10/27 全球財經 中鋼、中鴻 11月接單提前達陣 04:102021/10/27 證券．權證 大立光首日豪砸4億護盤 04:102021/10/27 財經要聞 年收百萬內買房 北市三區最熱 04:102021/10/27 產業．科技 《電子零件》欣興財報靚、展望佳 3外資調升目標價 12:332021/10/27 財經 聯電、台達電 法說行情發酵 04:102021/10/27 證券．權證 彰化風場航道爭議 航港局：漁船無需提早8小時報到 14:302021/10/27 財經 財經熱門新聞 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 男大生瘋虛擬貨幣 1年從16萬暴賺千萬 他竟嘆：對生活迷茫了 - 財經 台積電宣布最新製程 擴大技術領先 - 財經 - 旺報 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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