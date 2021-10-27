人民幣兌美元在岸價27日官方收報6.3934元，較上日收盤價6.3812元，下跌122個基點，單日跌幅0.2％，成交量也萎縮到337.95億美元。

另一方面，離岸價也跟進在岸價走勢，同步走跌。截至16點37分，離岸價報6.3898元，下跌111個基點，單日跌幅0.17％。

人民幣兌美元中間價27日報6.3856元，較上日報價6.3890元上揚34個基點，漲幅0.05％。

人民幣中間價小升34個基點 連三日上揚
鐵礦砂供需雙降 海岬型運價腰斬
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