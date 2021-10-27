接種新冠肺炎疫苗是避免染疫後導致重症或死亡的方法，不過即便利大於弊，仍舊有不少人士仍舊反對。澳洲當地新聞報導，有賣家看準此領域商機，竟在網路社群上賣起「假手臂」（或稱假肢），膚色、左右手都可任你挑選，十分誇張。

《澳洲新聞網》報導，澳洲當地有反對疫苗者，在Facebook社團上以1500澳幣（約新台比31000元）的價格，出售「假手臂」。他們就發現Facebook上，成員超過15萬人的「Victoria – Sell Your Stuff」私密社團當中，出現了銷售假手臂，可供接種新冠肺炎疫苗之用的廣告。

在貼文中還特別註明，建議使用時要穿著長外套。且假手臂有多種膚色可選，可快遞掛號送到家；並且還貼心提醒，戴上假手臂去接種疫苗的時候，記得要裝出疼痛的樣子。而相關貼文還被轉發到Twitter上，引起網友討論。

買家購買假手臂的原因，主要就是用來代替真的手臂，讓不想接種疫苗的人，可以藉此取得接種疫苗的證明。雖然說醫療從業人員應該很難不發現這是假手臂，並且還為它接種疫苗。

持續提升疫苗接種率，是澳洲政府當前的策略。為了在達到指定標準後可解除州界旅遊禁令，澳洲規定自15日起全國勞工都要接種至少一劑新冠肺炎疫苗，若是違反此規定恐怕將遭到解雇；墨爾本在解封之後，也規定未接種疫苗者禁止出入餐廳等特定場所。

根據約翰霍普金斯大學統計，澳洲累積至今的確診人數共163866人，死亡人數1669人；近28天則有61143人確診，390人病故，處於疫情高峰。根據Our World in data網站統計，目前澳洲完整接種疫苗的人口比為61.63%，僅部分接種者的人口比為11.79%。