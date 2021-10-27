SpaceX乘龍太空船有廁所？

美國太空探索科技公司（SpaceX）的2艘「乘龍」（Crew Dragon）太空船爆出「漏尿」問題，太空人在太空解放後，輸送尿液的管線破裂，導致尿液噴濺得到處都是，工程人員已緊急維修。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）、太空新聞網站Space.com報導，3名太空人31日將搭乘SpaceX最新「乘龍」太空船「耐力號」（Endurance）前往國際太空站，不過在那之前，SpaceX已經搶時間、趕緊修復耐力號上的馬桶系統。

原來9月乘龍太空船「堅韌號」（Resilience）首度乘載4名素人太空人進行3天太空旅行時，堅韌號就出現漏尿問題。

在說明堅韌號的漏尿問題前，必須先解釋太空人如何在太空上廁所。《紐約時報》指出，乘龍太空船的內部空間比一台小型貨車大，但又較一層單層公寓來得小，因此沒有一間像樣的廁所，太空人必須利用天花板上的裝置來讓自己解放。由於在太空是沒有重力的，所以裝置上有一個內部風扇能產生吸力，確保太空人的排泄物在無重力的狀況下流向正確的方向。

Here's one of the most secret yet useful systems on the spacecraft... our toilet! There's a curtain for privacy and the rest is really just technicalities... let's just say that the only advantage is the view. 😉 Shoutout to its designer @SpaceX! https://t.co/pL3lD2UGF6 pic.twitter.com/AbB3cCNe4Z — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 25 2021

前美國國家航空暨太空總署（NASA）官員、現任職於SpaceX的葛斯登梅爾（Bill Gerstenmaier）25日表示，9月的全素人太空團任務期間，一根將尿液匯流進箱子裡的管線破裂，導致尿液外洩、流向風扇，這些尿液就在太空船地板下的封閉區域被風扇吹得到處亂噴。

不過4名素人太空人在3天飛行期間都沒有發現漏尿，一直到「堅韌號」返回地球後，工作人員才發現地板下方有汙染問題。

為了避免「耐力號」31日升空後也有同樣問題，SpaceX緊急為耐力號的馬桶系統進行調整。

不過漏尿問題不只這一樁，另一艘載著4名太空人、並且在4月和國際太空站對接的乘龍太空船，和堅韌號有相同的管線系統，SpaceX工程師擔心這艘太空船也有同樣的汙染問題。最終證明他們的擔憂是對的，住在太空站的NASA太空人透過管道鏡（borescope），發現太空船地板下方也有尿液痕跡。

這讓工程師更擔心了，因為在太空，尿液會和可能具有腐蝕性的化合物「oxone」混合，以消除尿味，工程師擔心這些混合了oxone的尿液可能會腐蝕太空船的重要設備。

為了解決疑慮，SpaceX工程師先蒐集和太空船類似的鋁質材料，製造混合了oxone的尿液，將鋁質材料浸泡在尿液樣本裡，同時將樣本放置在一個濕度和太空船類似的空間，並且觀察很長一段時間。幸運的是，太空船使用的鋁合金對oxone的腐蝕性並不敏感。

這座太空船預計11月脫離太空站，載著4名太空人返回地球。