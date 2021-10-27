聯亞(3081)第三季獲利低迷，單季每股獲利僅0.35元，寫下上市以來新低，只是法說會開始不久，主辦方就以此場次不對媒體開放為由，直接對媒體消音斷訊，這也是聯亞首次祭出如此手段。

聯亞今年上半年每股獲利3.29元、大勝去年同期的2.06元，但今日所公布的第三季財報卻是跌破市場眼鏡，單季EPS僅餘0.35元，相較於第二季及去年同期的1.16元、1.94元，呈現大幅衰退，也使得累計前三季EPS只剩下3.64元。

今日聯亞法說會一開始，財務長楊吉裕也代表經營團隊向投資人致歉，認了「第三季營收及獲利確實低了很多」，其後，主辦方就以此場次不對媒體開放為由，直接對媒體消音，並予斷訊。

聯亞第三季獲利和營收比市場預期低很多，主因是6月初開始IC缺貨狀況原先客戶說1~2個月影響，實際上到9月仍無明顯改善。大陸5G新一輪標案7月陸續開出，原預期9月光通訊廠商將開始拉貨，實際上將延遲1~2個月。

展望第四季，大陸5G基地台光通訊供應鏈保守，現在5G標案陸續開出，聯亞認為有需求，但何時啟動拉貨還要看看，往後展望會較為保守，預計第四季營收有望和第三季持平或小增。

聯亞看好明年消費性產品商機，訂單順利的話明年可以達到10%以上營收貢獻。