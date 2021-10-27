據元大期(6023)最新數據觀察，截至今(2021)年9月，電腦下單用戶占比41%，月均交易量占比高達70%以上，為APP用戶月均交易量五倍高，顯見透過電腦下單的交易人，對於平台使用率與專業功能要求相對更高。看好此一求，元大期貨全新推出交易平台「iTRADER 交易達人」，讓客戶交易體驗再進化。

元大期利用大數據觀察市場需求，發現客戶交易時往往會遇到三大痛點，一是規劃期權交易策略時，需要先開啟商品走勢圖觀察波段變化，然後另開下單畫面才得以完成交易，無法單一視窗直接下單交易；二是期權商品全時段交易，客戶無法時刻監控行情波動，市場現行雲端掛單技術支援的時效性不長；三是如客戶使用程式策略下單，需另下載交易軟體，無法整合在單一交易平台進行交易。

元大期透過獨家技術解決客戶交易痛點，以「交易脈動 一手掌握」的概念，提供交易人下單再進化的平台。iTRADER交易達人」橫11家交易所，可交易700項期權商品，搭配獨立交易線路與最新獨家技術研發，讓客戶可以自由拖曳視窗版塊，讓原本各別獨立開啟的視窗整合單一，並推出業界最長達30天的長效雲端掛單，當價格觸發就可自動執行交易，幫助客戶24小時監控，更串接精選智能交易策略，依商品與績效分類，輔助客戶輕鬆完成交易。