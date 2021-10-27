雲朗觀光集團執行長張安平獲義大利總統頒贈「義大利之星崇卿勳章」，授勳典禮在義大利辦事處隆重舉行，也是破紀錄的初次授勳者獲得的最高等級勳章。位於佛羅倫斯最新複合式飯店物業Palazzo Portinari Salviati，耗時5年多的時間修復，也將於2022年上半年開幕，屆時將再現義大利藝術歷史風華於世人眼前。

義大利政府每年都會頒發「義大利之星勳章」給促進義大利與其他國家合作的傑出人士，對象包括外國人與旅居海外的義大利人，審核過程相當嚴謹，台灣在2020年疫情期間有4人獲獎，顯示台義在各領域交流互動良好。

雲朗觀光張安平執行長獲得的是第2級的「義大利之星崇卿勳章」（Grande Ufficiale），級別較高，僅次於大十字騎士勳章（Cavaliere di Gran Croce），相當難能可貴，不僅象徵台灣旅館業的努力受到了義大利政府的肯定，張安平也投注許多心力協助義大利文化古蹟修復，對於促進台義文化交流有卓越貢獻。

張安平自年輕便熱愛義大利悠久的文化歷史與迷人風景，更希望將文藝復興的人文主義思想帶回台灣，自 2013 年以來，雲朗便開始深耕義大利，在羅馬、翁布里亞、皮埃蒙特、威尼斯和佛羅倫斯創造了許多獨具特色的酒店事業。像是古修道院改建的「聖莊」(Relais SantUffizio Hotel)、擁有80公頃的橄欖樹園的「嵐莊」(Relais Villa Monte Solare)、還有象徵東西方文化交融的「羅馬大飯店」(A.Roma Lifestyle Hotel)，以及在威尼斯大運河畔的15 世紀宮殿「雲水之都」 (Palazzo Venart)，

2022 年上半年，雲朗觀光集團在義大利的最新物業Palazzo Portinari Salviati將在文藝復興時期的搖籃─佛羅倫斯市中心開幕，它是義大利詩人但丁(Dante)的繆斯女神貝雅特麗齊 (Beatrice Portinari)的故居，也是麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 (Cosimo I de Medici)的傳奇出生地。張安平執行長表示：這不僅僅是一座宮殿。這是愛、恨、美、力量、創造和人文的組合。這是時間的壯麗體現，無論何時踏入此處，就像走入了時光旅行般，這就是 Palazzo Portinari Salviati。這個獨特歷史建築的修復啟用，適逢義大利各地都在舉辦但丁逝世700周年的紀念活動，別具意義，讓這位集詩人、哲學家、和政治家於一身的重要歷史人物傳奇篇章在不同時間縱軸上交會，也是張安平執行長將歷史建物賦予當代意義，帶回人類文明的一份心力。

張安平同時還擔任義大利儲能公司NHOA的董事長，公司的宣示中提到作為能源公司，對於地球環境和氣候變遷的改善責無旁貸，也引用改寫了蘇格拉底的名言「未經思考反省的生意或行為不值得做」。有所為，有所不為，為人類歷史和文明奉獻一份心力，是張安平執行長對自己的期許，他希望大家都能夠思考“Your place in history”，在不同的崗位上為文明永續做出貢獻，一起做值得的事。