主演Netflix新劇《女傭浮生錄》的美國女星瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)，以獨特空靈氣質詮釋飽受折磨的年輕單親媽，精彩演出讓她大爆紅，也成為時尚品牌、廣告代言的搶手人物，瑪格麗特身為大牌香奈兒的代言人，敬業程度讓人驚嘆，昨她的最新廣告照曝光，竟全裸上陣，濕身襯托美包。

在《女傭浮生錄》之前，瑪格麗特庫利少女時期已打開知名度，事實上她是星二代，母親是美國知名影星安迪麥杜維(Andie Macdowell)，她不但繼承媽媽的神仙美顏與氣質，本身還是芭蕾舞科班出身，16歲時被時尚圈發覺，放下了芭蕾舞蹈員身份，轉往模特兒圈發展，獨特氣質贏得各大品牌青睞。

瑪格麗特轉戰娛樂圈後，發展也相當不錯，甚至跟李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特合作演出《從前，有個好萊塢》，當時表現已相當亮眼，如今因《女傭浮生錄》爆紅，更受品牌歡迎，如今身為香奈兒代言人的她，昨晚她在IG釋出最新代言照，竟一絲不掛入鏡，有夠敬業。

照片中，瑪格麗特庫利現身海岸邊，放下了一頭棕色長捲髮，也放開了尺度，瑪格麗特長髮被打濕，脫光光露出一身白晰肌膚，僅靠著4顆金、銀、粉色香奈兒新款包包遮住三點，纖細如少女的身材，搭配品牌質感，比起情色感，更多的是藝術性，渾身噴發仙氣，難怪香奈兒會選擇她成為最新品牌謬思女神。