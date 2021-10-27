聯華電子27日公佈第三季營運報告，合併營收為新台幣559.1億元，較上季的509.1億元成長9.8％。與2020年第三季的448.7億元相比，今年同期的合併營收成長了24.6％。本季毛利率為36.8％，歸屬母公司淨利為新台幣174.6億元，每股普通股獲利為新台幣1.43元。

總經理王石表示：「在第三季，我們持續感受到在電腦、消費產品和通訊終端領域的強勁需求。本季十二吋晶圓出貨量的成長反映了產品組合的持續改進，也帶動部份平均售價的提升。整體晶圓出貨量較上一季成長了2.6％，達到250萬片八吋約當晶圓。來自28奈米製程的營收持續成長，而在22奈米產品的設計定案(tape outs)上，來自無線通訊、顯示器和物聯網產品也逐漸增加，進一步充實了我們產品線的多樣化。」

王石進一步指出：「展望第四季，我們預計晶圓出貨量和平均售價走勢仍將持穩。歸功於生產效率和產品優化的持續改進，預期八吋和十二吋廠的產能利用率將維持滿載，同時毛利率持續維持成長的動能。當前的產業週期為聯電提供了一個加強客戶關係、提升技術競爭力和產能擴建的好時機，進而提升聯電的市場地位。我們專注於發展更廣泛的邏輯和特殊製程技術產品受到客戶的青睞，並將持續擴充產品組合以滿足客戶的需求。隨著我們台南旗艦廠區Fab12A的P5及P6擴廠計畫進行，鑑於客戶的強勁需求，我們在2022年將繼續成長並取得更多的市占率。」