基隆捷運連日吵得不可開交，交通部長王國材、基隆市長林右昌嗆台北市長柯文哲讓基捷無法定案，北市府發言人陳智菡27日反擊，王部長、林市長不願面對問題、真心解決問題，反而不斷用專業包裹錯誤資訊意圖誤導民眾，混淆人民、模糊焦點，市府深感遺憾！

北市府強調，基捷關乎區域整合，應回歸專業討論，切勿一再延宕，淪為紙上談兵，北北基是共同生活圈，基捷關乎北北基民眾移動便利與地方發展， 為促進都市發展與聯結，北市府非常樂見基隆捷運計畫在資源有效運用、符合旅次需求的條件下順利推展。

陳智菡說，但針對王國材與林右昌市長近日頻頻以錯誤資訊誤導人民，意圖將延宕原因歸責於北市府的說法，北市府深感遺憾，交通規畫應本於專業、實事求是，絕不應以專業包裝混充虛假資訊，混淆人民、模糊焦點。

陳智菡強調，針對八堵–基隆路線變更的差異，主事者負起責任承擔，柯近日發言，是為迫切渴望便利交通的人民發聲，自2017年3月17日蔡英文總統公開宣示基隆輕軌捷運即將興建以來，此一國家重大建設竟已多次變更版本，不免令人質疑一開始的決策是否經過完整評估，王國材、林右昌的說法非但不利區域整合與發展，恐怕更使基隆民眾對國家重大政策規畫能力失去信心。

北市府說明，蔡總統2017年宣布斥資逾 80 億元興建基隆到南港展覽館的輕軌系統，然同一時間「基隆-南港間」運輸廊道在研議中的軌道系統就有5個計畫（包含：台鐵捷運化、民生汐止線、基隆輕軌、北宜直鐵及高鐵延伸至宜蘭等），柯當時即主張若要在如此狹窄的廊帶上多軌道全興建，恐怕造成資源浪費，故頻頻呼籲中央出面整合。

其後交通部順應成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，促進民生汐止線與基隆捷運整合。而在去年四長會議中，柯提議，基隆捷運台北端終點站應由原本規劃的南港展覽館站延伸至南港站，才能發揮最大效能，北市更負責任的表示願意負擔高架改地下經費差額一半、30 億元，當時會議針對八堵到基隆段的路線變更並無決議，而是「待後續規畫討論」。

北市府說，時隔一年，近日交通部突然表示，基隆捷運擬調整計畫路線，且不沿用台鐵路權改行市區道路，並臨時召集相關單位於22日舉行會議，會中針對八堵到基隆路線可能變更問題，北市因該路段皆在新北及基隆轄區，故並無表示意見，僅善意提醒交通部與北市相關之路段經費計算有誤，提請交通部再核實計算。

綜上所述，針對目前基隆捷運的規畫方向，北市捷運局專業評估，尚有諸多程仍有待完成：1.依目前提出南港到八堵經費 425 億元（八堵到基隆尚不含在內），其中改深入市區方案（包括新增 2 車站）則僅增加 3.4 億元，若以王國材所言採高架型式布設，3.4億如何支付用地與工程經費？交通部應負責任的提出估算依據資料。

2. 目前改線走市區道路雖可服務較多旅次，如何取得用地將成為嚴峻課題，目前國內各軌道建設皆有類似困擾而延後期程的狀況，南鐵東移案殷鑑不遠，應審慎規畫評估。

3. 升級中運量系統，其系統特性為何？因中運量系統種類繁多，且多有專利權，依當初四首長會議只提及由 LRT 輕軌系統提升為具備自動列車運轉ATO裝置的 LRRT 中運量捷運系統，此與台北捷運文湖線、環狀線採全自動無人駕駛系統不同，且差異很大，交通部不應含糊帶過。

4. 八堵到基隆段目前看來短期內難以實現，應規畫良好轉乘設施，否則捷運站站停（未省時）、票價若較台鐵貴（未省錢），不利捷運營運。

北市府說，基隆捷運、汐東捷運與民生汐止線關乎北北基生活圈的發展，基隆捷運計畫依據交通部相關審議要點規定，尚須完成「可行性研究」、「綜合規畫」、「環境影響評估」及 「都市計畫變更」等作業，不應一再變更推諉拖延，為協助基隆捷運順利推展，台北市府願意秉持專業、人民優先、務實執行等原則，責成北市捷運局持續參與基隆捷運的規畫，提供必要協助。