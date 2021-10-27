同樣一道料理，每個人吃法大不同，就有網友去吃小火鍋，發現同桌友人把沙茶跟青蔥配白飯吃，前所未見的吃法讓他好奇，上網求解「真的有人這樣吃嗎？」沒想到貼文釣出一堆同好，還說再加入一食材會更好吃。

原PO在PTT八卦板發文問卦，讓他驚訝的沙茶跟青蔥配白飯吃法，網友卻是司空見慣，紛紛表示吃法很正常，「不然怎麼吃，小火鍋起手式啊」、「小時候配沙茶醬飯就吃了好幾碗，火鍋吃沒幾口就打包」、「這不是經典吃法嗎？你竟然不會」。

也有網友加碼分享不同吃法，端看店家提供的佐料就可以再自行搭配，「再加點蒜就可以配2碗飯」、「在三媽就是變成豆瓣+蔥+飯」、「有洋蔥的地方就變成醬+蔥+洋蔥丁+飯」、「青蔥+蒜頭+洋蔥最讚」。

而最多人推薦的是一定要加生蛋黃，讓美味再升級，「他少加了蛋」、「沙茶拌蛋黃跟醬油，超級下飯」、「很好吃耶，如果再打顆好的生蛋更棒」、「從石頭火鍋時代就開始這樣吃，加生蛋」、「很好吃，再加個生蛋黃更好」。