一行8人登山團25日攀登屏東北大武山，下山時卻傳出57歲許姓女登山客雙膝疼痛、無法行走，屏縣消防局獲報出動6車14人前往救援，許女先於檜谷山莊留宿一晚，27日清晨4時許與傷者接觸後，利用人力背負，共徒步走了6小時，才將人平安護送下山。

檜谷山莊莊主吳德發有感而發地說，這隊隊員其中7人並未來過北大武山，雇請1名領隊帶隊進行3天2夜北大武山輕鬆團，許女攀登前就覺得膝蓋有問題，但並未告訴領隊，眾人從山莊起登走到三角點、花了10個小時登頂，下山走了9個多小時之後才報案走不動。

他直言，這是一次不必要的山難，吳德發說，北大武山的山難有一半以上都是可以避免，這起就是，第一、自己的身體自己最知道，帶傷爬過夜的山，要知所進退，第一天已經有痛感，何苦勉強第二天。

第二、視死如歸上山頭所為何來？這不是縱走行程，走到哪裡不舒服就往回才是，走了10個小時登頂，這領隊該說是太有耐心還是？超過標準時程後，時間會無限延長，這是登山基本常識。

再來就是要導正極少數山友觀念，山友皆認為「我有保險啊」，言下之意有不用白不用的想法，這讓他懷疑人民素養是否跟得上政府愛民制度。