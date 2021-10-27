國民姊夫AKIRA不只與林志玲婚後甜蜜蜜，家庭事業兩得意的他，除了持續監製與MOMOTV合作的演唱會節目《放浪一族演唱會精選》，本月開始成為日本知名男性沙龍「DANDY HOUSE」代言人，在廣告中露出結實上半身，大秀8塊腹肌，展現成熟男性魅力，AKIRA透露為了拍攝這支廣告「花了1個月控制飲食以及加倍鍛鍊」。

今年8月迎接40歲生日的AKIRA，在廣告中的帥氣展現出與團體完全不同的模樣，由於本次是該品牌35周年，被稱讚40歲魅力不減，AKIRA表示無論男女、魅力會隨著年齡而上升，但自己深信「自我要求」的鍛鍊是最重要的事情，要如何找到自己的生活方式，對每個人來說都是非常重要的事。平常就勤跑健身房、擁有專屬教練的他，為了這次代言加強訓練，且飲食控制更是到了極致，就是要與之前代言的李察吉爾、桑田佳祐、木村拓哉並駕齊驅。

AKIRA同時喊話現在因為疫情造成很多人生活的不便，雖然還有許多困難需要克服，但千萬不要放棄鍛鍊自己的身心，一定有機會能共同迎接光明的未來的。除了AKIRA成為「DANDY HOUSE」代言人，放浪一族經紀公司LDH也躍上世界舞台，與服飾品牌POLO RALPH LAURH攜手合作，創下該品牌創立以來首度啟用日本藝人先例，而廣告曲也使用EXILE放浪兄弟的新曲〈DOWN TOWN TOKYO〉，預計收錄在明年1月1日發行的全新專輯《PHOENIX》。

而由AKIRA監製的MOMOTV合作的演唱會節目《放浪一族演唱會精選》，接下來11月將會輪到在音樂、綜藝、戲劇等全方位表現精采的「GENERATIONS from EXILE TRIBE 放浪新世代」演出，之後還會呈現什麼精彩內容，AKIRA要大家繼續鎖定每周六晚間首播。