投資股票已經成為現代人理財選項之一，不少人希望透過投資增加被動收入，早日達成買房、買車甚至成家的人生目標，有網友就分享自己的存股秘訣，主要是將扣除基本生活開銷的資金全部去買存股，另外再控制用錢觀念降低基本開銷，在開源節流的狀況下，原Po僅花5年就存到頭期款，未來的房貸也靠股息支付，文章一出引起網友們熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上表示，從2016年開始，每個月拿到薪水的第一件事，就是將扣掉必要開銷與2000元娛樂費的資金投入股市，買下去後長期持有股票，一開始股利約4萬，儘管一開始會比較辛苦，但兩年過後股利變高大約8萬，加上用錢觀念的改變，懂得區分需要跟想要，所以開銷持續維持在低檔，但股利、薪水都有上漲，因此能迅速累積資產。

原Po也分享自己操作股票的方式，主要從前150大企業開始挑低基期穩定配息的標的，如果股票漲到不合理價格就先賣掉，但大概持有1至3年，繼續漲就算了不管它。

透過這樣的方式，原Po從去年開始買東西可以比較隨意，不用再斤斤計較，今年中更買下新北第一環的1300萬房子，以後用股利繳房貸，「先苦後甘沒什麼不好，看你自己怎麼想。」

文章一出引起網友們熱烈討論，不少人認同原Po的理財方式，「心態跟習慣養成很重要」、「存錢能力強，原PO控制力真好」、「優質，正確理財就是時間和記律」、「推，其實就是讓時間去跑，股板太多想要馬上暴富」、「相信是真的，不過拿出頭期，還有本金可以存股繳房貸，本是真的很厚」、「不管收入多少，這種觀念是多的，錢還是省出來的。」