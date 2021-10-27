技職學生研習咖啡、漫畫、寵物美容、美髮等技能，為進入職場充實能力。（盧金足攝）

一技在身勝過萬貫家財！台中市府教育局27日在台灣大道市政大樓舉辦「台中市技職秀起來」，技職學生展現技職能力，包括咖啡、漫畫、寵物美容、美髮等技能，為進入職場充實能力，教育局長楊振昇表示，「讀技職有前途」，與產業脈動息息相關，透過學用接軌理念，結合學校發展在地產業特色課程，培養在地人才、產界在地用才。

「台中市技職秀起來」現場共28個展示攤位，結合台中市高中職特色課程發展與全國專題製作獲獎學校及大學院校，展出台中市產學專班、大學攜手技職及技職特色課程成果。

台中市府教育局27日在台灣大道市政大樓舉辦「台中市技職秀起來」，技職學生展現技職能力。（盧金足攝）

教育局長楊振昇說「讀技職有前途」，與產業脈動息息相關，透過學用接軌理念，結合學校發展在地產業特色課程，培養在地人才、產界在地用才。（盧金足攝）

楊振昇到學生的攤位，見學生精湛手藝與創意，強調技職教育是重要人才培育體制，與產業脈動息息相關，讓台中產業更加欣欣向榮。

台中市府教育局27日在台灣大道市政大樓舉辦「台中市技職秀起來」，技職學生展現技職能力。（盧金足攝）

教育局邀請嶺東科技大學、逢甲大學、修平科技大學、國立勤益科技大學、靜宜大學、僑光科技大學、東海大學及台中市漫畫從業人員職業工會展示跨校式契合式產學專班、產學攜手合作專班、ACG營隊及AI營隊活動成果，以及台中市公私立高中職依13職群特色課程及全國專題製作成果。

展示攤位安排慈明高中照顧服務科提供彭祖體驗，讓民眾體驗老人視力；青年高中學生進行cosplay，並以虛擬人物圖與民眾拍照輸出照片；大明高中人像速寫、iPad電繪速寫及手搖動畫機體驗。

東海大學利用AI，經由眼動儀控制無人機；嶺東科大以AI機器手臂、AR、VR與民眾互動；沙鹿高工精油DIY體驗；台中漫畫工會DIY鑰匙圈；明德高中以美髮多功能教具與民眾互動，大甲高工智慧工具機契合式人才培育專班畢業學生也在活動中進行心得分享。

就讀國立勤益科大並任職機電公司的馬麒育說，選擇契合式人才培育專班要比別人花更多的時間在課業及工作上，過程很辛苦，但能比別人更早踏入社會、多一個技能。

另彙就讀國立勤益科大並任職於精密工業的王思翰表示，從契合式人才培育專班學到工作態度的重要，能更有耐心與耐力處理事情，也培養更穩重的個性。

台中市去年榮獲教育部技術及職業教育成效優等，並獲得100萬元獎勵金強化技職扎根、技職宣導及全國技藝競賽師生增能等活動，今日也在活動中獻獎。

活動會場成焦點的還有技職學生研習寵物美容，近年來養寵物民眾增多，寵物美容市場大，學生將「校狗」當成模特兒，剪出像一團棉花糖的可愛小狗，學生畢業後可以馬上進入職場，也有機會創業，在最夯的寵物美容市場開闢商機。