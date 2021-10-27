城中城大火死傷嚴重，不少罹難者包含家屬都是弱勢戶，高雄市長陳其邁今天前往慰訪張姓罹難者弟弟租屋處， 狹小套房走廊外，堆滿著各種雜物，屋內相當簡陋，市長了解張先生狀況及需求後，一瞬間化身「社宅房仲」，秀出社會住宅相關照片，表示將協助他找到較安全房子，讓他安心入住。

陳其邁慰訪張姓罹難者的弟弟，發現他居住的老舊套房的窗戶、牆壁上到處都用膠帶固定著，套房內只有一張床和書桌，連椅子都是臨時跟鄰居借來使用，陳其邁和張先生一起擠在套房內，細細詢問他的狀況和需求。

張先生說，曾經有勸哥哥要搬走，但還來不及找到房子就發生意外，加上自己同樣年紀已大，獨居加上低收入戶，要好好找個房子租屋居住真的不容易，陳其邁關切詢問，大樓是否有管委會，允諾會先協助加裝住警器，再由社會局幫忙找管理好、較安全的房子，讓他安心入住。

此時，陳其邁拿出自己手機，化身「社宅房仲」，秀出社會住宅的相關照片，一邊推薦社宅的屋況，一邊建議張先生可以找類似的房子，由社會局社工幫忙轉介「社宅包租代管」，依照張先生需求的個人套房為方向，盡力協助。

市長所言一字一句都撫慰著張先生的心，他說，沒想過市長會親自來看他，不但鄰居不信，其他家人也不相信，加上市長不僅慰問，還想到他的未來生活，看到市長的用心與負責，讓他相當感動。