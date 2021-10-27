證券分析師林鈺凱表示，台股27日上漲40.21點作收，加權指數持續攀升，並強勢挑戰季線17049.15點。觀察台股，季線與半年線短線恐還是有一定程度的牽制作用，惟就大方向而言，研判都無法阻撓台股大盤再創新高的企圖心。

觀察台股短線表現，加權指數近期剛站上「萬七」整數關卡，首要任務就是將關卡站穩，根基打好之後，才有機會「壓力變支撐」。因此，台股本周每個交易日，都勢必要收在17000點之上，若台股可以守穩，甚至能一股作氣攻上17150點，預估就可望「頭過身就過」。

個股方面，本周納入投資組合的愛普*，矽智財（IP）族群仍是近期最強主流之一，且晶圓代工產能將滿載至明年，營運有望持續受惠，在股票面額分割過後，走勢更加剽悍。

展望後市，台股若穩守在「萬七」這個位階上，未來就可將所有均線都踩在腳下，不論短中長期均線，都可望轉變為多頭型態，屆時台股就有機會改寫歷史新高。