逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，美股26日表現強勁，道瓊、標普500指數連兩日創收盤歷史新高，台股加權指數27日再度挑戰季線17049.15點位置，終場也收上17074.55點，突破季線壓力；另一方面，櫃買指數也在睽違一個半月後，再次站上季線209.06點，收在212.34點。

選股方面，產業類股仍以具題材面加持的族群表現較為強勢，包括低軌衛星、網通、電動車、「元宇宙」、ABF及BT載板等概念股，顯示現階段台股正憑藉著新題材造就新主流及新飆股。

觀察27日台股盤面，高價族群中，股后信驊、高價股三哥矽智財（IP）廠力旺，股價齊創歷史新天價；網通族群智易、合勤控、昇達科表現強勢；ABF載板三雄也在接單能見度高激勵下，本波由欣興領軍，採碎步前進；另外，車用、「元宇宙」概念股也續強，包括電池股美琪瑪、聚和、康舒，以及元宇宙題材加持的宏達電、威盛、位速股價連日強攻，惟有鑑於乖離開始加大，投資人須特別留意。

個股方面，本周納入投資組合的宏達電，VR眼鏡VIVE Flow搶搭元宇宙題材熱，券資比飆高、具軋空條件，即便短線乖離大仍可強勢噴出大漲，預估後續股價持續震盪向上機會較大。