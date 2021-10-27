證券分析師趙彭博表示，美股26日四大指數皆以小紅收盤，台股加權指數卻是在27日聯發科（2454）、大立光（3008）表現疲弱下，開盤短暫上漲就迅速反轉下跌，最低更下探至16973.16點。不過，尾盤則是在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）股價上漲的拉抬下，終場翻紅小漲40.21點。

台股27日收在17079.60點，正式突破季線17049.15點位置，惟季線然呈現下彎態勢，且27日成交量仍不到3千億元，仍是美中不足。研判台股大盤短線仍有反覆震盪的可能性，投資人仍需緊盯每日美股科技公司財報的最新公布狀況。

個股方面，本周納入投資組合的智原，第三季每股盈餘（EPS）1.31元，看好第四季營運再持續成長。

選股方面，市場類股焦點仍在「元宇宙」及「電動車」概念股，其中，智原、立凱-KY表現猶為突出，惟短線股價漲幅過大，建議投資人仍須等待拉回整理再買進，以避免短套風險；至於ABF載板、IC設計族群亦是大盤在站穩季線後必備的配置。

此外，櫃買指數27日上漲1.72％，不僅收復季線，也同步拉出連續的第十根紅K棒，預估後市中小型股上漲潛力將更為可觀，可列為選股重點。