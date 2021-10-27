近期聯準會官員表示，若通膨數字居高不下，可能增加明年升息次數、提高利率上揚幅度。隨著聯準會縮減購債的時程逼近，市場持續震盪，產配置首重抗震能力，全球金融業巨頭擁有充足的資本與良好的資產品質，其所發行的金融次順位債成為抗震投資的新選擇。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟認為，在真正升啟動升息前，適合在殖利率到高點時布局債券，由於美債殖利率曲線的表現趨平，加上全球銀行巨擘的基本面加持，有助於投資等級債的信用利差保持穩定，同屬投資等級的金融次順位債券，具有優質的基本面，且存續期間較一般的投資級債券短，在全球利率走高、金融市場震盪的環境下，可望保持較佳的抗震性。

由於經濟仍持續擴張，根據預估，美國通膨目前已位於通膨的高檔區。林詩孟表示，基金配置的區域偏好成熟市場，持有較短存續且基本面強健之債券組合，以因應明年第三季美國就業市場趨於穩定。