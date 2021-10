長聖(6712)27日宣布,旗下新藥產品CAR001(CAR-T)可異體(off-the-shelf)治療實體癌新藥研究,以人類白血球抗原G(human leukocyte antigen-G HLA-G)為標靶研究,獲得日本醫藥發明專利,該公司已提出全球各主要國家或地區之專利申請,專利保護期至2039年。

此外,CAR001日前也獲國際頂尖期刊Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC)刊登,Impact Factor (IF) 值13.751,在今年10月癌症免疫治療學會(Society for Immunotherapy of Cancer)推薦此論文於Twitter及為癌症免疫治療學會精選論文,並推薦給 45000 癌症免疫專業人士!

長聖表示,今年將以異體CAR001(CAR-T)治療實體癌將在第四季向美國 FDA 提出 Pre-IND meeting 申請,預計明年申請Phase I/IIa臨床試驗。

日前上市CAR-T 細胞藥物,屬於自體細胞治療且僅能用於血液癌症,但約8 成的癌症患者為實體腫瘤,而長聖研發的細胞藥物產品CAR001(CAR-T) ,因具有專一辨識HLA-G蛋白受體,對實體腫瘤特別有效。

長聖指出,免疫細胞治療正方興未艾且進步神速,美國癌症研究中心預測未來70%以上癌症可由免疫治療獲得明顯助益。新世代的CAR001免疫細胞治療癌症將朝著異體使用、多靶向和多功能的方向發展,長聖與中國附醫聯手合作開發臨床異體HLA-G CAR細胞藥物,也期望不久的將來CAR免疫細胞治療將會對癌症病人提供新契機及新生命。