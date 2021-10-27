本名樊槿的網紅廣告小妹，早前在龍K之亂中宣布懷孕好消息，未料事情才不過1個月，她今(27日)在臉書遺憾透露，腹中寶寶胎停流產，在2週前早已沒了心跳，不過堅強的她，直到回家後才抱著老公痛哭，自責地問：「是不是我哪個環節做錯了？」令人心疼不已。

廣告小妹說她在疫情期間見證一次次的生離死別，突然覺得有個孩子似乎也不錯。至少她在世間有個牽掛，也知道會有人牽掛我。到35歲生日那天，她再次被提醒高齡產婦，因此決定開始試管療程，對於過程的艱辛她甘之如飴，「因為再辛苦，都值得聽見你心跳聲的那一瞬間。」

可惜廣告小妹2週前歡喜去產檢，卻被醫生告知晴天霹靂的消息，原來腹中寶寶早已沒了心跳，她的妊娠反應是源自於心理因素以及持續施打黃體酮針造成的。堅強的她更搶在醫生想說些安慰之語前開口：「我知道造成胎停的原因很多。胚胎染色體異常的可能性高，那麼這是一個自然淘汰現象。請儘早為我安排人流手術，降低對母體的傷害。」理性地令人可怕。

在醫院完全沒掉一滴淚的廣告小妹，直到回到家見到丈夫的剎那，才終於眼淚潰堤，抱著丈夫痛哭失聲：「是不是我哪個環節做錯了！」甚至怪丈夫害寶寶變這樣。一直到手術前看到丈夫摸著她肚子向寶寶道歉的那刻，廣告小妹原諒丈夫了，因為她體認到沒有人生下來就是極品父母，大家都是在錯誤中學習，反省中成長。

廣告小妹試圖讓自己再次振作，對於新一輪療程與數不清的針劑，她心態更強大了，因為她知道這是成為母親該付出的代價，也向寶寶喊話：「哪天你回來了，我那些被吃掉的資源、被佔用的時間、被扯掉的頭髮，同樣也是我自找的麻煩。被你啃老我甘願。」