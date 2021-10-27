每年的尾牙旺季即將到來，緊鄰捷運忠孝敦化站的台北神旺飯店位於東區精華地帶，交通便捷，館內有西、中、日3種類型的餐廳提供美食饗宴，為公司行號舉辦宴席的選項。

其中，1樓「伯品廊」西餐廳自12月1日至明年3月31日，推出平假日均一價每客898元起＋10％的「Buffet自助餐」，享10人同行1人免費、包場贈免費KTV、滿人數加碼贈酒水服務費及特調雞尾酒等；「潮品集」餐廳則同時推出每桌10人的中式圓桌宴，每桌1萬0800元＋10％起，且享訂席優惠，3桌以上送果汁無限暢飲、每桌再贈精選紅酒1瓶，5桌（含）以上則享免費卡拉OK歡唱，於11月前訂席再享95折。

台北神旺大飯店「伯品廊」Buffet提供各式新鮮生魚片與海鮮料理。（台北神旺大飯店提供）

而「澄江日本料理」亦於12月1日至明年2月16日推出微型日式尾牙方案，滿15人即開席、贈紅酒2瓶，每位賓客優惠價1180元起＋10％（原價NT$1680＋10％）享用「龍蝦黑毛豚套餐」，餐點內容有季節生魚片盛合、九孔鮑玉子蒸、香蔥龍蝦魚露蒸、烤鯖魚、黑毛豚小火鍋、水果甜點；另首度推出「職人日料吃到飽」尾牙春酒專案，享10人同行2人免費，滿10人即可預約訂席，每人不到800元可享用近40道日料。