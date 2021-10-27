央行發布9月存款不足退票概況，9月公司戶退票張數占全體退票張數比重較8月增加6.07個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較8月增加21.44個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

對於是那些行業別的公司戶退票張數和金額增加較為明顯，央行已經不再提供資料。央行表示，公布行業別可能會引發不當的揣測。

然而，央行過去在公司戶退票的行業別是有提供相關資訊，以增加市場的透明度。今年供應鏈長短料以及塞港的總經和個經特殊環境下，公司戶退票張數比和退票金額比也特別受到關注。

9月票據交換張數為574萬6655張，較8月減少15.99％，票據交換金額為1兆1845億元，較8月減少10.07％；主要係9月較8月減少1個月底峰日及1個營業日，致票據交換張數及金額均減少。

9月存款不足毛退票張數共計3904張，占票據交換張數之比率為0.07％；存款不足毛退票金額34億元，占票據交換金額之比率為0.29％。9月退票張數比率與金額比率均較8月略增0.01個百分點，主要係因9月退票張數及金額減幅分別較票據交換張數及金額減幅為小所致。