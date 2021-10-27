新北市政府捷運工程局舉辦新北環狀線新北產業園區站土地開發案招商說明會，本案預估投資總金額約11億元，吸引包括皇翔(2545)、遠雄(5522)、日勝生(2547)、宏匯、將捷、馥華等多家國內建設開發業者出席與會。

本案將於今(110)年底公告徵求投資人， 111年第2季就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，選出最優申請人，如若順利與投資人簽約後，可望於113年開工。

新北產業園區站位於五工路西側與新北大道交叉口，基地面積約720坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7000坪之捷運商辦大樓。開發大樓具環狀線及機場線雙捷運優勢，可由機場捷運A3站預辦登機，鄰近新莊北側知識產業園區規劃之客運轉運站，將成為雙北重要交通節點及國際門戶。

仲量聯行總經理趙正義表示，捷運環狀線通車不僅串聯新北，更帶動周邊經濟發展。新北產業園區站為大臺北地區重要交通節點，且連通機場捷運A3站係全線唯二可辦理預辦登機之場站，極佳之區位將可媲美香港九龍站，發展潛力無窮。透過軌道建設TOD開發增進整體生活機能，打造新北國際門戶。本案預計於110年11月正式公告，備標期間預計約4至5個月。