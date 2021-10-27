半導體測試介面廠精測(6510)雖受認證遞延影響，2021年第三季營運仍穩步回升，稅後淨利2.27億元、每股盈餘（EPS）6.93元。累計前三季稅後淨利6.11億元、每股盈餘18.65元，雙創同期第三高。公司預期第四季營運可望持續成長，對第四季及明年展望審慎樂觀。

精測第三季合併營收登11.08億元次高，季增5.72％、年減7.72％。毛利率53.02％、營益率25.29％，略低於第二季53.85％、25.89％及去年同期55.01％、30.9％。不過，在業外轉盈挹注下，稅後淨利2.27億元，季增5.09％、年減20.67％，每股盈餘6.93元。

累計精測前三季合併營收29.68億元，年減6.04％、仍創同期次高。毛利率53.6％、營益率24.54％，低於去年同期54.03％、28.02％。在業外由虧轉盈下，稅後淨利6.11億元、年減12.5％，每股盈餘18.65元，仍雙創同期第三高。

精測表示，今年新冠肺炎疫情牽動半導體產業供應鏈，部分客戶第二季產品驗證因而遞延，導致精測營運受到影響。不過，隨著驗證進度自第三季末起恢復正常，使精測第三季營運雖略遜於去年同期，仍較第二季穩步成長，成長趨勢將延續至第四季，帶動營運逐季成長。

觀察精測第三季產品組合，因應5G智慧型手機新機種備貨需求，探針卡系列產品中的手機處理器（AP）、射頻（RF）及電源管理（PMIC）晶片營收占比均較第二季提升。其中，除了射頻外的所有探針卡均已使用自製微機電（MEMS）探針，品質及交期均獲客戶肯定。

精測表示，基於長期營運考量，必須分散客戶與市場過度集中風險，加上面臨中美科技戰及同業低價競爭衝擊，使公司決定提早進行調整。歷經1年努力後，在客戶結構調整部分已初見成效，市場調整部分成果則可望在明、後年逐漸顯現。

精測指出，隨著5G為底、AI為用新世代到來，各項應用蓬勃發展，明確定義半導體產業的成長曲線。在此良好產業氛圍下，精測適時的全球布局及一站式服務競爭力，獲得與客戶合作共同開發更高難度產品，對第四季及未來營運表現可審慎樂觀看待。