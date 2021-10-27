台南市七股區龍山宮喜獲蔡英文總統墨寶「澤溥群生」，27日由民進黨宗教委員會總召集人余政憲代表致贈，廟方由地方出身的前總統府資政黃正雄及主任委員王崑隆代表接受，信徒們得知消息也前往廟裡爭相與總統墨寶合照。

七股龍山宮歷史可追溯到1846年，龍山宮除了是地方信仰中心，合議制度也十分特別，境內以黃、蔡、陳、吳、王等5姓各為1柱，林、李、許、周、楊等姓合為1柱，6柱推選管理委員，今年8月新推選出王崑隆為主任委員。

七股龍山宮獲蔡英文總統墨寶，鄉親圍觀。(劉秀芬攝)

王崑隆在外經營事業有成，又回饋鄉里，接下主委後力邀余政憲代向蔡英文總統求得墨寶，27日龍山宮舉行受贈儀式，鄉親也都來同來祝賀。

龍山宮1997年重建後，將舊廟拆下雕龍畫棟上百件精美木作存放於倉庫20多年，王崑隆上任後也與委員商議，成立文史資料室，把木作擺出供民眾觀賞，總統墨寶裱褙好後也將供民眾參觀。

王崑隆也表示，期望借由小英總統墨寶的致贈儀式，能讓地方人士一同攜手努力，誠心為眾神服務，創造穩定、和諧、團結的氣氛，讓龍山宮境內地靈人傑、香火綿延。