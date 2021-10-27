新冠肺炎疫情未歇，部分思覺失調症病患不太敢回診、用藥也不規律，不過醫師表示，若患者使用的是3個月1次的長效針劑，晚個1、2周再回診基本上不會有問題，近來長效針劑已成治療新選項，約有3成患者生活能恢復到正常並重返職場。對此健保署表示，近年來已將長效針劑納入給付，今年7月更新增獎勵措施，提供醫療院所額外1000 點至1500點獎勵，該措施9月已上路，目的在協助病患穩定治療。

健保署表示，全民健保自1995年開辦起，即將精神科長效針劑納入健保給付， 近年陸續納入2代長效針劑，2017年更將效期為12周的長效針劑納入給付，查現行給付精神科長效針劑品項共計 21 項。長效針劑可改善病人服藥遵從性，進一步提升病情穩定度。

經統計2020年長效針劑使用人數、件數及醫療費用分別約 3.2 萬人、35.6 萬件、12.5 億點，2018年至2020年平均成長率分別為 7.0％、3.8％及 20.5％，顯示近年來接受長效針劑治療之精神疾病病人逐年增加。

健保署表示，為鼓勵醫師針對不規則就醫或服藥之精神病人施打長效針劑， 促使高風險病人逐漸轉為固定就醫，達到病情穩定效果，健保署於今年7月29日「醫療服務共同擬訂會議」通過思覺失調症醫療給 付改善方案，新增「長效針劑獎勵措施」。參與方案之院所除可依現有之品質指標表現，給予額外1000點至1500 點獎勵，並自9月1日起生效，預估有1560位思覺失調症病人受惠，每年約需增加170萬元醫療費用支出。

此外，考量基層診所開立長效針劑藥品，於申報所得稅時，其中僅80％被視為成本，恐低於實際進藥成本，負責人所得被高估，因而增加所得稅額度，降低開立長效針劑治療病人之意願，健保署規劃比照C型肝炎口服新藥，函請財政部爭取相關解套辦法。