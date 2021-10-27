油價飆高、大陸「能耗雙控」抑制產能及塞港影響海運運輸，遠東區石化上游原料漲勢延續，乙烯上漲3％，站上1200美元整數關卡，丁二烯更勁揚27％，報價達880美元。尤其，全球供應短缺、美國需求強勁，紐約商業交易所（NYMEX）每桶攀至84.65美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油漲破86美元，每桶86.40美元，齊創2014年10月來的七年新高。台塑化(6505)、中油營運添利。

此外，全球最大聚氯乙烯(PVC)廠信越化學(Shin-Etsu Chemical)3度調漲PVC售價，宣布11月21日起日本PVC售價每kg漲價40日圓以上，調漲幅度達約2成、創最大漲幅。市場預期，在旺季需求增溫、煤化工產能受限催化下，有助PVC、EVA行情高檔走堅。台塑(1301)、華夏(1305)、亞聚(1308)營運受惠，支撐股價表態攀揚。

國際油價漲勢未歇，大陸「能耗雙控」抑制產能發酵，煤化工石化產能也因煤原料主供發電，持續受限；不僅PVC、EVA、EG高檔走堅，乙烯波段漲幅逾16％，丁二烯漲幅更逾30％。

信越化學表示，海外市場PVC需求以亞洲、美國為中心呈現增加，不過年初來北美陸續發生寒流、洪水、颶風等自然災害，加上受中國限電影響，PVC供需持續緊繃，海外PVC價格已達日本國內價格1倍或是1倍以上水準。因石腦油 (Naphtha) 行情飆升，物流、設備維修等費用上揚，信越化學年內3度調漲PVC售價。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸；大陸PVC年產47萬噸。華夏（1305）台灣PVC年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。聯成（1313）大陸泰州PVC產能60萬噸。