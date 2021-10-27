第三波600元藝Fun券今(27)日抽出，數位藝FUN券中籤號碼為「01、92、19、23、79、95、48、46」；紙本券中籤號碼為「31、56、02、52、44、49、00、47、59」，數位加紙本共有約79萬人中獎。值得注意的是，身分證末2碼「23」號的人已經連續三周都抽到藝FUN券，被網友笑稱是「天生看電影的命」。

第三週中籤身分證號/統一證號末碼。(圖/截自振興五倍券官網)

根據振興五倍券官網，藝FUN券中籤號碼如下：

第一周

數位07、11、15、19、30、73、96、98

紙本08、14、23、36、37、39、75、79

第二周

數位00、15、22、23、39、61、78

紙本06、31、37、51、65、76、81

第三周

數位01、19、23、46、48、79、92、95

紙本00、02、31、44、47、49、52、56、59

比對一至三周中籤號碼發現，末碼「23」似乎跟藝FUN券特別有緣，已經連三周都被抽中，第一周中紙本，第二及第三周中數位券；除了「23」之外，包括「15、19、31、37」也都有兩周被抽中。

不過要注意的是，根據加碼券規則，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，因此就算三周都抽中藝Fun券，也只能拿一次，且數位和紙本只能擇一登記，登記紙本券的對象須為18歲以下、65歲以上或身心障礙者才可參加抽籤。

對於「23」連三周狂中藝Fun券，引起《PTT》網友討論，紛紛回應「數位上次23開 這次又開？」、「第二次也有23」、「23有數位2次、紙本1次，天生看電影的命」、「23真香」、「23每次都有是不是內定啊？」、「24沒開過半次，哈哈」。