為讓雇主清楚現行各項就業促進方案，及倡導「中高齡及高齡者就業促進法」相關法案與獎助措施，勞動部高屏澎東分署屏東就業中心27日於屏東農業生物技術園區舉辦雇主座談會，藉此強化公私部門間合作共識，進而創造更多就業機會。

屏東就業中心主任翁素足表示，座談會除了宣導就業服務，也詳細說明各項獎補助計畫，包括青年就業旗艦計畫、人才資源發展中心服務方案與中高齡及高齡者就業促進法倡議宣導等，提升雇主進用青年、弱勢失業或高齡勞工意願。

另也邀請人工智能公司董事長張榮貴擔任講師，說明「AI世代產業變革的挑戰-企業數位轉型」，他先分享AI未來發展趨勢，及疫情加速哪些產業在人工智慧投入。他進一步說明智慧應用常見模式，協助在場雇主對數位科技特性、AI驅動的新商業模式，有了更全面認識。

張榮貴表示，疫情期間，百貨公司引進自然語言AI系統，讓櫃姐轉為線上專屬服務，向消費者達到有效的推播、對話、導購。張也強調，雖然科技瞬息萬變，各產業面臨挑戰，但大變動也是新機會，企業可以視自身產業決定數位轉型幅度，又或者配合政府提供的轉型補助政策，將轉型風險控制在可承受範圍。