大新竹合併升格、竹竹苗合併升格，成為近日新竹地區的熱門話題，新竹縣議會議長張鎮榮認為，合併升格的問題主要來自國家行政區劃分、財政劃分的檢討，這些「做好了才能走下去」，沒必要趕時間，應回歸實質法制面探討。

張鎮榮指出，合併升格的影響層面廣泛，而現行國家財政劃分存在不公平的狀況，分配比例均集中在直轄市，其餘縣市分配少又可憐，非六都的縣市期望升格主因多是為了有更多的經費資源，但現行的財政收支劃分法若未先通盤檢討、修正，若有新的直轄市出現，勢必使「窮者更窮」，引發更多縣市提出升格，來搶資源，張鎮榮質疑「國土規劃豈能各自為政？」

張鎮榮表示，他認同新竹縣長楊文科所提，不管未來是否合併、如何合併，地方主政者仍須努力經營縣政、市政，最重要的是服務民眾，合併升格議題不能跳過財政劃分和行政區劃的檢討，若為了趕時間操之過急，得到的結果不會是對人民最有利。

張鎮榮說，縣市首長主政的每一天都必須專心縣政、市政，直到任滿，這才負責任、對得起人民，民眾不會接受「吃碗內、看碗外」的做法，合併升格務必回歸法制面的完善檢討改革，切勿模糊焦點。