以培育嗅癌犬為業的台南市精准生技公司，因陸續積欠73萬多元勞保、罰鍰等費用拒絕繳納，被移送行政執行署台南分署強制執行後，行政執行官吳俊青26日查封該公司位於關廟實驗室內每隻身價上百萬元的7隻嗅癌犬，迫使祝姓負責人不得不帶著現金，一次繳清延宕4年的欠款。

台南分署表示，精准生技公司從106年度起，陸續欠繳勞工保險條例費用、勞工退休金條例費用及醫療法罰鍰等181件，欠繳金額達73萬餘元，逾期不履行，經移送機關勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署南區業務組及台南市政府衛生局移送台南分署強制執行。

台南分署指出，祝姓負責人於2016年成立精准生技公司後，在該公司網站刊登醫療廣告，宣稱「2016年成立台灣第一間，以獨特的核心技術訓練犬隻，經由人體尿液偵測腫瘤氣味分子的『嗅癌犬』公司。」

台南分署調查發現，該公司在關廟區設有嗅癌犬實驗室，依公司財產目錄記載，每隻嗅癌犬的身價高達百萬元以上，為避免公司脫產，吳俊青於26日下午率領執行人員偕同獸醫師前往實驗室現場查封7隻嗅癌犬後，祝男也隨即於當天下午攜帶現金，前往台南分署將延宕4年的欠款一次繳清。