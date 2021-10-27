民進黨中執會今通過憲改小組凝聚共識提出的「中華民國憲法增修條文部分條文修正案」；身兼黨主席蔡英文總統今在中執會裁示，黨團可視實際之需要對條文內容進行適度的調整；台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識。

民進黨版憲法修正案已送交民進黨立院黨團，發言人顏若芳轉述蔡英文針對憲法修正案裁示，感謝憲政改革小組姚嘉文前主席、柯建銘總召與鄭文燦市長三位召集人與參與小組的黨內先進、黨籍立法委員以及關心國家憲政體制改革的學者專家的參與，達到今日的成果。

她說，民進黨此次憲政改革著重在優化國家治理與深化民主發展，達成了「擴大公民參政權，貫徹18歲公民權與18歲被選舉權」、「廢除考試院與監察院兩院，落實三權分立」、「降低修憲門檻」、「縮短新舊任總統看守期間」等成果。

她說，這些結果於今日中執會通過後，後續將送請立法院黨團依照立法院修憲程序啟動審議。台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識。為隨時因應情勢變化，黨團可視實際之需要對條文內容進行適度的調整，俾能獲朝野及社會各界支持，讓憲政體制改革再往前跨出一步，以奠立台灣長治久安之根基。