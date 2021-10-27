高雄焚化爐因老舊進行歲修，不再代燒台東的垃圾，就連一般事業廢棄物也停收，台東縣每月平均3500噸垃圾只能堆放在縣內掩埋場，為避免暴發垃圾危機，台東縣長饒慶冷27日證實，環保局將提前在年底展開焚化廠升級設備的功能測試、調校，預計明年上半年進行試燒。

饒慶鈴說，她跟環保局長最不喜歡接到高雄市環保局電話，因為通常沒好事，但是就在今年9月，高雄環保局來電指稱，因為焚化爐因老舊要歲修，不再收事業廢棄物及家戶垃圾，除了嚴重影響縣內旅館、餐飲等業者以外，台東每個月平均共約3500噸垃圾，其中350噸是一般事業廢棄物，只能堆置在各鄉鎮垃圾掩埋場。

饒慶鈴表示，台東市、卑南鄉、關山鎮一般事業廢棄物是全縣數量最多的，因此協調這3鄉鎮市掩埋場收費堆放一般事業廢棄物，部分家戶垃圾則轉運至焚化廠暫存，環保局也會再度展開3鄉鎮市的掩埋場活化，壓縮打包現有垃圾、整理出更多存放空間。

饒慶鈴指出，為了因應垃圾危機，環保局將原本期程是明年1月的焚化廠試車，提前在年底展開焚化廠升級設備的功能測試、調校，拉長測試期嚴格把關，確認是否符合安全、環保標準，目前修繕狀況已逾8成5，進度超前，預計明年上半年進行試燒，符合相關規範後才會試營運。

環保局表示，台東焚化廠自11月中旬起為將開放垃圾進廠儲放，另為活化掩埋場空間，縣府也協助各掩埋場進行垃圾壓縮打包作業，希望延長掩埋場使用壽命，打包的垃圾未來可送進焚化廠焚燒，騰出掩埋空間。