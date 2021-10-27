2021年第三季國泰全國房地產指數，今（27）日正式出爐。結果顯示，第三季預售新屋房價相較上一季，呈現「價量俱漲」，單季全台房價平均上漲4.05％；相較去年同季，則呈現「價量俱穩」。

國泰房地產指數今天指出，第三季的國際經濟金融情勢，主要經濟體加速COVID-19疫苗接種，並在寬鬆性貨幣政策及擴張性財政政策支持下，經貿活動持續擴張，全球經濟可望強勁復甦。預期出口將穩健成長，央行預測全年經濟成長率為5.75％。

國泰房地產指數分析，另考量銀行不動產貸款增幅仍大，央行於今年9月針對六都及新竹縣市等熱區取消第二戶房貸寬限期，並執行房貸利率差別化訂價，加以房地合一稅2.0及實價登錄2.0共同推動下，聚焦抑制投資客對房市之影響。

進一步觀察各地區表現，第三季國泰房地產指數相較去年同季，本季成交價，除新北下跌外，其餘地區皆為上漲或穩定；本季成交量，台中、高雄增加，台南減少，其餘地區維持穩定。

從四季移動趨勢觀察，本波成交價與前波高峰相比，新北市接近前波高點，其餘地區已較前波為高。

但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區接近或超過前次波段高點。

綜合本季房市，相較上一季，房市全面回溫；相較去年同季，全國維持穩定，台北、新竹、台中、高雄偏熱，桃園穩定，新北及台南偏冷。

國泰房地產指數分析，國內房市隨著疫情趨緩而有升溫，加上央行維持低利率市場資金充沛，為房價帶來支撐，未來國內疫情發展及央行利率政策是否調整將是後續觀察重點。